Garlasco la difesa di Sempio furiosa | Così non è possibile

Nel corso delle recenti analisi sul caso di Garlasco, un nuovo mistero si apre: una possibile impronta papillare su un brick di tè freddo ritrovato tra i rifiuti. La scoperta, ancora avvolta nel mistero, ha sollevato dubbi e tensioni tra gli investigatori, che cercano di chiarire se si tratti di una traccia decisiva o solo di un'illusione ottica. L'indagine prosegue con tensione e attesa di ulteriori riscontri...

Nel corso delle analisi di ieri, durante il maxi incidente probatorio sul caso di Garlasco, è emersa una nuova traccia su un brick di tè freddo, uno dei reperti trovati nella spazzatura. La traccia, che ha suscitato dei dubbi, potrebbe essere un'impronta, ma al momento non è stato possibile chiarire con certezza se si tratti effettivamente di una traccia papillare. Nonostante l'uso di una torcia e l'ispezione visiva, non sono stati rilevati contatti papillari sui rifiuti. Tuttavia, alla fine degli esami, si è deciso di effettuare ulteriori accertamenti specifici. L'Opposizione della Difesa a Nuovi Accertamenti.

