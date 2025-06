Garlasco impronte senza sangue e rifiuti in buono stato | ora è caccia al dna

Le indagini a Garlasco si fanno sempre più intricate: impronte senza sangue, rifiuti intatti e una caccia al DNA in corso. Nel frattempo, a Milano, un blackout sospende l’incidente probatorio, ora previsto per il 4 luglio, mentre si analizzano ancora quattro pellicole di acetato. Un mosaico di elementi che potrebbe finalmente svelare la verità. Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Un blackout sospende in questura a Milano l’incidente probatorio, rinviato al 4 luglio. Da analizzare ancora quattro pellicole di acetato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Garlasco, impronte senza sangue e rifiuti in buono stato: ora è caccia al dna

Gemelle Cappa, le impronte e il Dna che può riaprire il caso Garlasco. Le cugine, gli amici: chi era con Chiara Poggi il giorno del delitto? - Il caso di Garlasco riemerge con rinnovato interesse, grazie alle gemelle Cappa, Stefania e Paola, che potrebbero fornire nuove chiavi d'interpretazione su quell'orrendo delitto.

Alcuni dubbi sul delitto di Garlasco sono anche su una traccia nel sangue di Chiara Poggi che potrebbe corrispondere all'impronta di una scarpa. Non è mai stata repertata? Lo svelerebbero le foto dei sopralluogo appena dopo l'omicidio? Ecco cosa sappiam

Garlasco, i legali di Stasi e Sempio: «Negative al sangue le impronte esaminate»; Delitto di Garlasco, l’incidente probatorio. I legali: “Negative al sangue le impronte esaminate”. La diretta da Milano; Il caso Garlasco, lo scontro si sposta sui rifiuti.

Garlasco, su nessuna impronta c'è sangue e zero tracce su Fruttolo, piattino e EstaThé nella spazzatura: nuova svolta nell’inchiesta - Continuano le analisi scientifiche nell’incidente probatorio sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. Si legge su leggo.it