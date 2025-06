Garlasco il caso si riapre | parla la scena del crimine?

Garlasco, il caso si riapre: 18 anni dopo, la scena del crimine torna a svelare i suoi segreti. Ogni oggetto, anche il più insignificante, potrebbe ancora parlare, rivelando dettagli nascosti o forse celando nuovi misteri. Il nuovo incidente probatorio riaccende i riflettori su reperti come il tappetino del bagno, il cucchiaino di Chiara e la spazzatura. Ma le tecnologie forensi di allora erano davvero all’altezza di svelare tutta la verità?

