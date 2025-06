Garlasco cosa non è emerso dall’incidente probatorio | le analisi della spazzatura sono un flop

Dopo diciotto anni, il mistero di Garlasco resta avvolto in un fitto alone di incertezza. Le analisi della spazzatura e le prove raccolte sembrano aver fallito nel fornire elementi decisivi, lasciando ancora molte domande senza risposta. Tuttavia, la determinazione della magistratura non si arrende: ogni frammento di DNA potrebbe essere la chiave per svelare finalmente la verità su uno dei casi più controversi d’Italia.

Diciotto anni dopo, la villetta di via Pascoli continua a parlare. Ma, almeno per ora, non dice nulla di nuovo. NĂ© il sangue, nĂ© le impronte, nĂ© i rifiuti raccolti otto mesi dopo l’omicidio di Chiara Poggi sembrano offrire elementi risolutivi. Eppure, la nuova inchiesta avviata dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli non si ferma: ogni minimo frammento di Dna potrebbe ancora cambiare il volto di uno dei casi piĂą controversi della cronaca giudiziaria italiana. Un blackout rallenta l’incidente probatorio. Il blackout che ha colpito la zona della Questura di Milano ha rallentato, ma non fermato, il lavoro dei periti incaricati dal gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, cosa (non) è emerso dall’incidente probatorio: le analisi della spazzatura sono un flop

Garlasco, nel canale prosciugato trovati alcuni oggetti: «Compatibili con l’arma del delitto». Cosa succede ora - A Garlasco, nel canale recentemente prosciugato, sono stati rinvenuti diversi oggetti compatibili con l'arma del delitto di Chiara Poggi.

