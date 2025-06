Garlasco arrivati i risultati degli esami | cosa succede ora

Gli ultimi risultati degli esami sul caso di Chiara Poggi aprono un nuovo capitolo nelle indagini a Garlasco. Dopo anni di attesa e controversie, la richiesta di revisione del processo da parte di Alberto Stasi ha riacceso i riflettori su questa tragica vicenda. Ma cosa succederà ora? È il momento di approfondire i prossimi passi che potrebbero riscrivere la verità .

Le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane donna trovata morta il 13 agosto 2007 nella casa di famiglia a Garlasco, sono state riaperte dopo una richiesta di revisione del processo da parte di Alberto Stasi. Alberto Stasi, l'ex fidanzato della vittima condannato definitivamente nel 2015, ha presentato una nuova istanza che ha riacceso l'interesse su possibili piste alternative trascurate durante le indagini iniziali.

Delitto di Garlasco: come siamo arrivati a questo punto? Cosa è successo in 17 anni di indagini, processi e colpi di scena - Il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha segnato un capitolo oscuro della cronaca italiana.

Omicidio Chiara Poggi, Andrea Sempio è stato sottoposto a esame Dna; Omicidio Chiara Poggi, prelevato il Dna di Andrea Sempio; Omicidio di Garlasco, Andrea Sempio in caserma per il test del Dna, l'avvocato: Tranquillo perché innocente.

Garlasco, i legali di Stasi e Sempio: «Negative al sangue le impronte esaminate» - Riprende in Questura a Milano il confronto tra genetisti e dattiloscopisti chiamati a rileggere reperti raccolti 18 anni fa, quando fu uccisa Chiara Poggi a Garlasco: oggi i tecnici ... Lo riporta ilmessaggero.it

Garlasco, esame negativo sul Fruttolo: non ci sono impronte - I risultati dell’incidente probatorio sui reperti finora mai analizzati nel delitto di Garlasco: non ci sono impronte né sangue ... Come scrive msn.com