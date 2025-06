Gang del bosco | liberi in due ma per un 14enne troppo gravi gli elementi raccolti

La vicenda in cui sono coinvolti i giovani della “gang del bosco” si arricchisce di un nuovo capitolo: due dei tre ragazzi, dopo approfondite indagini, tornano liberi, ma per un 14enne le accuse restano troppo gravi. La vicenda solleva domande sulla giustizia e sulla tutela dei minori, lasciando aperto il dibattito su come conciliare riabilitazione e responsabilità. Resta da capire quali saranno le conseguenze future di questa delicata situazione.

LECCE – Tornano in libertà due dei tre ragazzi, facenti capo a un più ampio gruppo di giovani, tutti minorenni all'epoca dei fatti, noti come la "gang del bosco", accusati di una serie di reati: violenza privata, lesioni personali aggravate, diffamazione e atti persecutori.

La «baby gang del bosco» e il pestaggio di gruppo a un 17enne nel Salento: 5 arresti. «Con loro le famiglie hanno fallito» – Il video - Nel cuore del Salento, una baby gang di adolescenti minaccia la sicurezza e il futuro della comunità.

