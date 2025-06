Gang criminale tunisina in Sicilia | cinque in manette a Messina per traffico di migranti e di armi

Una rete criminale tunisina smantellata in Sicilia: cinque uomini tra i 25 e i 42 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Patti, coordinati con le forze di Trapani, per traffico di migranti e armi. Questa operazione mette in luce un pericoloso giro di delinquenza organizzata. Il provvedimento giudiziario rappresenta un colpo significativo alla criminalità transnazionale che mina la sicurezza della regione e richiede un'attenzione costante.

Cinque cittadini tunisini di età compresa tra i 25 e i 42 anni sono stati fermati dai carabinieri della Compagnia di Patti nel messinese, con il supporto dei militari dei reparti del Comando provinciale di Trapani. Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata anche dalla disponibilità di armi. Alcuni di loro erano domiciliati tra Capo d'Orlando e Patti e il provvedimento di fermo da parte della Procura di Messina nei loro confronti è stato emesso per il pericolo di fuga e la gravità di indizi raccolti. Gli uomini nordafricani avrebbero organizzato delle traversate dalle coste tunisine a quelle siciliane a bordo di gommoni, dietro un compenso dei migranti che erano disposti a pagare pur di arrivare in Italia.

