collezione di videogiochi, riscoprire i classici e condividere la passione per il passato ludico. Con Gamelife e GameStop, il retro-gaming torna protagonista, offrendo agli appassionati un modo semplice e conveniente per dare nuova vita ai loro titoli preferiti. Non lasciate sfuggire questa occasione: trasforma i ricordi in nuove avventure e riordina la tua collezione di giochi!

Il fascino del retro-gaming torna protagonista grazie a un’iniziativa di Gamelife e GameStop, che annunciano il lancio di un nuovo servizio pensato per chi vuole dare una nuova vita ai vecchi videogiochi. Se avete titoli delle generazioni passate che non utilizzate più, ora potete portarli in uno dei tanti negozi italiani per ricevere credito da spendere su giochi moderni. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per riordinare la propria collezione, risparmiando sugli acquisti più recenti. I giochi accettati coprono un ampio arco generazionale, comprendendo piattaforme storiche come PlayStation, PS2, PS3, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Wii, Wii U, DS e 3DS. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gamelife GameStop annuncia la nuova Retro-Gaming per vendere e comprare i videogiochi vecchi

