Un nuovo capitolo si apre sotto i nostri occhi: la Galleria Vittoria si trasforma, abbracciando un futuro più verde e vivibile. Mentre le superfici si rinnovano con aiuole, pavimentazioni moderne e illuminazione all’avanguardia, è nel cuore nascosto della città, nel parcheggio sotterraneo, che si cela il vero cambiamento. Salieri e l’amministrazione hanno inaugurato ieri questa rinascita, un passo deciso per fermare il degrado e ridare vita al cuore pulsante di Forlì.

Forlì, 20 giugno 2025 – Aiuole verdi, nuove pavimentazioni, panchine e illuminazione contemporanea. Questo è quello che si vede, eppure il cuore della rinnovata galleria Vittoria resta invisibile finché non si scende sottoterra, al piano meno uno, dove si trova il parcheggio da 110 posti, già esistente, ma in stato di abbandono da oltre un decennio. SalieriInaugurazione Giardini di Galleria Vittoria È stato inaugurato ieri il progetto concluso: un lungo cantiere che ha scoraggiato Balloon Express, uno dei pochi esercizi commerciali che rimanevano nella galleria (ora non più), ma che da qui in avanti promette di ridare vita a una delle zone più degradate della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Galleria Vittoria: più verde e il parcheggio per dire stop al degrado

