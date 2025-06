Galeotto fu lo striscione e chi lo affisse | a Brignano scoppia la polemica su Palazzo Visconti

In un piccolo centro come Brignano Gera d’Adda, uno striscione appeso al Palazzo Visconti ha scatenato un acceso dibattito tra maggioranza e opposizione. La vicenda, che ha coinvolto anche la Soprintendenza, ha acceso i riflettori su una questione di rispetto e tutela del patrimonio storico. Tutto è iniziato con un semplice manifesto, ma le conseguenze sono state ben più di una semplice polemica. La disputa si infiamma: ecco cosa sta succedendo.

Brignano Gera d'Adda. Galeotto fu lo striscione, e chi lo affisse. È bastato uno striscione appeso al muro di Palazzo Visconti per far esplodere una polemica accesissima a Brignano tra maggioranza e opposizione, con toni che hanno infiammato il consiglio comunale di lunedì sera. Al centro del caso, un manifesto affisso con viti al muro esterno del palazzo comunale, vincolato dalla Soprintendenza. A sollevare la questione è stata l'ex sindaca Beatrice Bolandrini, oggi capogruppo di Brignano al Centro, che ha presentato un'interpellanza urgente chiedendo conto della procedura seguita. "In data odierna abbiamo presentato formale richiesta di accesso agli atti per conoscere la procedura di autorizzazione, trattandosi notoriamente di un complesso storico artistico sottoposto a vincolo di tutela – scrive Bolandrini -.