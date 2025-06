Gabbiano lanciato come una palla Cinque marocchini denunciati mentre giocavano nel fiume

Un insolito spettacolo nel cuore del Serchio ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine: cinque giovani marocchini che, in un gioco rischioso, lanciavano un gabbiano come fosse una palla, danneggiando un volatile già ferito. La Polizia, intervenuta grazie alla segnalazione di un testimone, ha fermato questa scena inquietante. Si tratta di un episodio che solleva importanti questioni sulla tutela degli animali e sul rispetto delle regole.

Si lanciavano da una riva all'altra del Serchio un povero gabbiano ferito come se fosse una palla. Un "divertimento" estivo che è costato a cinque cittadini marocchini una denuncia per maltrattamenti agli animali. A sorprenderli lungo il fiume è stata la Polizia. Erano le 17 di martedì scorso quando nella sala operativa della Questura è arrivata la segnalazione di un testimone, un ragazzo di 19 anni, che aveva notato questo strano "quadretto" a spese del gabbiano, lungo via della Scogliera, nel letto del fiume. I poliziotti, dopo aver ascoltato il ragazzo, hanno identificato cinque cittadini marocchini di età compresa tra 20 e i 25 anni, residenti in provincia di Lucca, e soccorso in tempo il gabbiano ferito che si muoveva con difficoltà.

