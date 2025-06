Futuro incerto per il Paternò Calcio | Senza aiuti il futuro del club è a rischio

Il futuro del Paternò Calcio appare sempre più incerto, con il rischio di veder svanire anni di passione e sacrifici. Il presidente Ivan Mazzamuto ha lanciato un appello disperato, chiedendo aiuto e sostegno per garantire una stagione decisa e promettente. La squadra e i tifosi attendono con trepidazione risposte concrete, poiché senza interventi decisivi, il destino del club potrebbe essere segnato inesorabilmente.

