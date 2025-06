Futuro del polo siderurgico di Piombino ripreso il confronto al Mimit | sindacati preoccupati

Il futuro del polo siderurgico di Piombino rimane al centro di un acceso confronto tra sindacati e aziende, mentre la preoccupazione cresce per l’incertezza sul destino di Jsw e la mancanza di progressi concreti. Dopo l’ultima riunione al Mimit, la tensione si fa sentire, evidenziando l’urgenza di trovare soluzioni per salvaguardare posti di lavoro e lo sviluppo industriale locale. La situazione richiede risposte chiare e azioni tempestive per evitare un ulteriore stallo.

PIOMBINO – Dopo la presentazione della scorsa settimana a Piombino dell’accordo di programma Metinvest – Danieli è ripreso al Mimit il confronto sui temi occupazionali del futuro polo siderurgico. La Fiom insieme alle altre organizzazioni ha manifestato preoccupazione sullo stallo della situazione di Jsw e la scarsezza di notizie in merito all’accordo di programma e soprattutto sul fatto che l’azienda si sta fermando ed è aumentata la cassa integrazione dei lavoratori. “ Occorre che si sblocchi la situazione e Jsw decida cosa vuol fare visto che occupa i 1300 lavoratori interessati che arrivano a 1500 con le altre società controllate – prosegue il sindacato – Ma soprattutto il governo intervenga perché la situazione rischia di bloccare la nuova reindustrializzazione di Metinvest-Danieli la quale finalmente oggi ha manifestato chiaramente l’interesse per tutti i lavoratori coinvolti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: piombino - polo - siderurgico - ripreso

Crisi del polo siderurgico di Piombino, parte la mobilitazione dei lavoratori: primo sciopero il 24 - A Piombino, il polo siderurgico affronta una crisi che ha spinto i lavoratori a mobilitarsi. Il primo sciopero è previsto per il 23 maggio, con una riunione del consiglio di fabbrica avvenuta il 15 maggio, coinvolgendo Rsu, coordinatori e segreterie locali.

Futuro del polo siderurgico di Piombino, ripreso il confronto al Mimit: sindacati preoccupato; Acciaierie Piombino, Urso: Presto annuncio accordo con Metinvest; nuovo tavolo sul rilancio del polo siderurgico di Piombino.

Futuro del polo siderurgico di Piombino, ripreso il confronto al Mimit: sindacati preoccupato - Danieli è ripreso al Mimit il confronto sui temi occupazionali del futuro polo siderurgico. Da msn.com

Piombino, verso la firma dell’Accordo di Programma per il rilancio del polo siderurgico, i sindacati sospendono lo sciopero del 12 giugno - Metinvest Adria ha presentato l'Accordo di Programma per il rilancio del polo siderurgico di Piombino e un'intesa tecnica è stata ... ildiariodellavoro.it scrive