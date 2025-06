Future Ios Ginevra e Qidong di beach volley | Podestà Seregni in main draw in Grecia

Le coppie italiane impegnate nei tornei di beach volley a Ginevra e Ios stanno vivendo un inizio ricco di emozioni, tra sorprese e sfide. A Ginevra, solo Carucci e Preti sono vicini al main draw, mentre a Qidong, l'assenza di atleti azzurri si fa sentire. La competizione si infiamma, e il percorso verso i quarti di finale si rivela tutto da scoprire—una vera battaglia per il successo!

Mentre a Qidong, in Cina, non sono presenti atleti azzurri, le coppie italiane impegnate nei tornei Future di Ginevra (Svizzera) e Ios (Grecia) hanno vissuto un avvio a due velocitĂ , tra sorprese, passaggi del turno e qualche eliminazione al primo ostacolo. Nel tabellone maschile di Ginevra, solo la coppia composta da Simone Carucci e Marco Preti è riuscita ad arrivare a un passo dall’ingresso nel main draw. Dopo aver superato in tre set i padroni di casa BrochDeecke, i due azzurri hanno lottato anche nel secondo contro StadieKirchner, ma sono stati battuti 2-1 (21-14, 18-21, 15-17), sfiorando l’impresa. 🔗 Leggi su Oasport.it