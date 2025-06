Furto nell' azienda di Lazzaro D' Auria danni per 50mila euro | Pochi balordi danneggiano agricoltori

Un grave furto nell’azienda di Lazzaro D’Auria scuote le campagne della Capitanata, causando danni per oltre 50mila euro. Pochi balordi continuano a mettere in crisi gli agricoltori coraggiosi che non si arrendono di fronte alle ondate di criminalità. Questa notte, ancora una volta, il settore agricolo si trova nel mirino: un atto che richiede attenzione e azioni decise per tutelare chi lavora con passione e dedizione.

Non si arresta l'ondata di criminalità nelle campagne della Capitanata, dove ancora una volta a farne le spese è il comparto agricolo e, nello specifico, chi ha scelto di non piegarsi. Nella notte, nelle campagne dell'Incoronata, è stato preso di mira Lazzaro D'Auria, imprenditore agricolo.