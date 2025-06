Furto in oratorio Il parroco | rovinato il nostro lavoro

Un furto all’oratorio San Luigi ha scosso profondamente la comunità di Sommesi, causando grande sdegno e amarezza. Circa 4.000 euro portati via, tra cui i fondi per l’oratorio estivo e l’incasso del bar. Le telecamere hanno ripreso tutto, rivelando l’identità del colpevole. Ora, si attende giustizia e una risposta concreta per proteggere il nostro luogo di aggregazione e speranza.

Un furto che ha suscitato indignazione tra i sommesi, preso di mira l’oratorio San Luigi, razziati circa 4mila euro. Amareggiato il prevosto don Basilio Mascetti (nella foto), c’erano i fondi per l’oratorio estivo, inoltre c’era l’incasso del bar dopo le due serata all’auditorium dell’oratorio, via tutto con la razzia. Le telecamere di videosorveglianza hanno, però, ripreso tutto. Quindi ad entrare in azione secondo le immagini è stata una sola persona, un uomo che ha scardinato due porte per poter accedere all’ufficio da cui poi si è allontanato con il bottino. Conclude il prevosto: "Ci diamo da fare per promuovere cose belle per i nostri ragazzi, ci mettiamo impegno e sacrificio, poi arrivano i delinquenti che rovinano tutto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto in oratorio. Il parroco: rovinato il nostro lavoro

