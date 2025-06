Furto e maltrattamenti in famiglia | due arresti ad Ardea

La tranquilla Ardea si è sconvolta tra le mura domestiche, dove due cittadini sono finiti in manette per gravi reati. La notizia di ieri sera ha messo in allarme la comunità: un romeno di 42 anni è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni alla propria compagna. Questi episodi sconvolgenti ricordano quanto sia fondamentale tutelare la serenità familiare e agire tempestivamente contro ogni forma di violenza.

Ardea, 20 giugno 2025 – Due arresti ad Ardea in due distinte circostanze e per due diversi reati. In particolare, nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione d i Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato un cittadino romeno 42enne perché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti presso il suo domicilio su richiesta della compagna, connazionale 36enne, che ha dichiarato di essere stata aggredita dall’uomo, non presente in casa. La donna è stata accompagnata p resso l’ospedale Sant’Anna di Pomezia ove veniva dimessa con 30 giorni di prognosi per le lesioni riportate; nel frattempo, i Carabinieri hanno rintracciato l’uomo in un parco pubblico della zona e lo hanno accompagnato in caserma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

