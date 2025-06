Furto all' Ipercoop ladri fermati e arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento

Un episodio di tensione e azione che ha tenuto col fiato sospeso la comunità di Gravellona Toce. Dopo un furto all’Ipercoop, i ladri hanno tentato la fuga in autostrada, ma i Carabinieri sono riusciti a intervenire in tempo, fermando e arrestando tre uomini dell’Est Europa. Un intervento rapido e decisivo che dimostra come la sicurezza sia una priorità. La vicenda si conclude con la giusta punizione per chi pensa di violare la legge, garantendo così tranquillità ai cittadini.

Prima il furto all'Ipercoop di Gravellona Toce, poi la fuga e l'inseguimento in autostrada, infine l'arresto per furto aggravato. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 19 giugno, i carabinieri hanno arrestato tre uomini, originari dell'est Europa, che avevano appena "saccheggiato" il centro.

