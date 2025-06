Furti e cavalli di ritorno | Se vuoi indietro la tua auto servono mille euro condannate 20 persone

Nel cuore dello Zen, una banda di una ventina di persone ha orchestrato un fiorente mercato nero di furti e cavalli di ritorno, chiedendo cifre salate per restituire auto e scooter rubati. Per riavere il proprio veicolo, i proprietari dovevano sborsare tra i mille e i millecinquecento euro, con condanne per 20 persone coinvolte. Un sistema criminoso che ora si sgretola, portando alla luce un’indagine che si rivela fondamentale per la sicurezza di tutti.

Per restituire uno scooter rubato avrebbero chiesto ai proprietari dai 300 ai 500 euro, mentre per le auto il prezzo medio sarebbe stato dai mille ai 1.500 euro. Sarebbero state queste le tariffe di una banda composta da una ventina di persone che dallo Zen avrebbe gestito il fiorente mercato dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Furti e cavalli di ritorno: "Se vuoi indietro la tua auto servono mille euro", condannate 20 persone

