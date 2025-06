Furgone brucia dal benzinaio sulla tangenziale | pompieri sul posto

Un episodio impressionante quello di giovedì pomeriggio sulla tangenziale Sud, dove un furgone in fiamme ha scatenato un’imponente colonna di fumo nero. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma l’incidente ha causato panico tra gli automobilisti e disagi sulla viabilità. La scena, visibile da lontano, ha ricordato quanto sia fondamentale la prudenza e la rapidità di intervento in situazioni di emergenza.

Una colonna di fumo nero si è levata dalla tangenziale Sud nel pomeriggio di giovedì 19 giugno, attirando l’attenzione degli automobilisti in transito. Le fiamme, visibili anche da lontano, avvolgevano un furgone in sosta presso un’area di servizio, a pochi metri dal distributore di benzina Q8 di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Furgone brucia dal benzinaio sulla tangenziale: pompieri sul posto

