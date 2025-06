Fuochi notturni in piazza Redentore e auto vandalizzate al parco Maugeri | Degrado insostenibile al Libertà

Piazza del Redentore ancora una volta teatro di spettacoli indesiderati: fuochi d'artificio notturni disturbano la tranquillità, mentre auto vandalizzate al Parco Maugeri testimoniano un degrado insostenibile nel quartiere Libertà di Bari. La sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici sembrano ormai un ricordo lontano, lasciando i residenti preoccupati per il futuro della loro comunità. È giunto il momento di intervenire con decisione per ripristinare ordine e decoro.

Fuochi d'artificio notturni in piazza Redentore, ma anche vandalismo nelle vicinanze del parco Maugeri: è quanto accaduto nella serata di ieri nel quartiere Libertà di Bari, secondo quanto segnalato dal consigliere di centrodestra del Municipio 1, Luca Bratta. "Piazza del Redentore ancora una. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Fuochi notturni in piazza Redentore e auto vandalizzate al parco Maugeri: "Degrado insostenibile al Libertà"

