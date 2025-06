Fumetti far side che hanno previsto il futuro di intelligenza artificiale tecnologia e videogiochi

I fumetti di Gary Larson, celebre creatore di The Far Side, ambientati tra il 1980 e il 1995, sono un sorprendente esempio di anticipazione delle innovazioni tecnologiche e sociali. Le sue vignette, nate in un’epoca di agli inizi della rivoluzione digitale, sembrano prevedere con incredibile precisione il futuro dell’intelligenza artificiale, dei videogiochi e delle tecnologie emergenti, dimostrando come l’umorismo possa essere anche un riflesso profondo delle tendenze future. Un viaggio nel passato che ci invita a riflettere sul nostro presente.

