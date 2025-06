Fuga ad alta velocità in zona Musicisti fermati due stranieri irregolari

Una volta svoltato in viale Ciro Menotti, il veicolo ha tentato una fuga ad alta velocità, suscitando l’attenzione degli agenti. La corsa irregolare si è conclusa con il fermo dei due stranieri a bordo, trovati in condizioni di irregolarità. Un episodio che sottolinea ancora una volta il nostro impegno nel garantire la sicurezza urbana e contrastare comportamenti rischiosi. La vicenda continua con ulteriori dettagli e azioni di polizia.

La notte del 18 giugno scorso, intorno alle ore 23.00, la Squadra Volante ha intimato l'alt a un'autovettura che stava percorrendo viale Ciro Menotti. Il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato la marcia con il verosimile intento di eludere il controllo di Polizia. Una volta svoltato in viale.

