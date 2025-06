Frode fiscale nella compravendita delle case di lusso | nei guai un geometra di Pistoia e la moglie

Un'indagine delle finanze di Pistoia svela una sofisticata rete di frode fiscale nel mercato delle case di lusso. Nei guai un geometra e sua moglie, coinvolti in un sistema illecito che mina le regole fiscali e mette a rischio l'integritĂ del settore immobiliare di alta gamma. Scopriamo come questa operazione ha messo in luce pratiche illecite e quali sono le implicazioni per il mercato e i contribuenti onesti.

PISTOIA – Frode fiscale con la compravendita delle case di lusso: nei guai un geometra di Pistoia e la moglie. I finanzieri del gruppo di Pistoia, in stretto coordinamento con la locale direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, hanno smascherato un particolare sistema di frode fiscale architettato da un geometra, titolare di uno studio tecnico, con l’ausilio della moglie, amministratrice di una societĂ di compravendita immobiliare. I coniugi avevano acquistato, ristrutturato e rivenduto due ville ( una, con resede esclusiva, a Santa Croce sull’Arno, e l’altra, dotata di giardino, piscina e terrazza panoramica, a Marina di Pietrasanta ), beneficiando di agevolazioni fiscali non spettanti e senza pagare le imposte sulle cospicue plusvalenze via via realizzate, ricorrendo allo stratagemma di dichiararle tutte come “prima casa”, grazie a fittizi trasferimenti di residenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

