Fred Buscaglione story fra whisky e canzoni insieme a Franz Campi

Preparati a un viaggio indimenticabile tra musica e nostalgia con Fred Buscaglione, le sue canzoni e le storie più affascinanti degli anni '50. Domani sera alle 21 in piazza XX Settembre a Castel Guelfo, Franz Campi e la Billy Carr Jazz Band ti aspetteranno con ‘Sono Fred dal whisky facile’, uno spettacolo ricco di emozioni, ritmo e charme. Non mancare a questa serata speciale che celebrerà il passato e la musica che non tramonta mai.

La storia e le canzoni di Fred Buscaglione protagoniste a Castel Guelfo. Appuntamento con Franz Campi (nella foto) e la Billy Carr Jazz Band domani, alle ore 21 in piazza XX Settembre con ingresso gratuito, in scena con lo spettacolo ‘Sono Fred dal whisky facile’. Lo show alternerà ai capolavori di Buscaglione il racconto della sua vita con suggestive incursioni emotive negli anni ‘50. Sul palco con Franz Campi un gruppo di musicisti di valore assoluto: Luca Cantelli (contrabbasso), Ernesto Geldes Illino (batteria), Maurizio Degasperi (pianoforte), Fabrizio Benevelli (sax e clarinetto) e Paolo Rainieri (tromba). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fred Buscaglione story fra whisky e canzoni insieme a Franz Campi

Franz Campi, autore teatrale, televisivo e musicale (suo il testo della celebre "Banane e Lamponi" cantata da Gianni Morandi) porta in scena da anni Sono Fred dal whisky facile, lo show dedicato a Fred Buscaglione, spettacolo in cui alterna alle canzoni di Fre

