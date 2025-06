Frattesi Lazio Sarri insiste | il piano per strappare il centrocampista all’Inter

Il ritorno di Frattesi a Roma potrebbe rivoluzionare il centrocampo della Lazio, dando a Sarri un'arma in più nella corsa allo scudetto. La volontà dei biancocelesti di strapparlo all’Inter si fa sempre più concreta, con il tecnico pronto a offrire una chance speciale al ragazzo cresciuto tra le fila della capitale. La trattativa si infiamma: sarà questa la mossa vincente per la Lazio?

Frattesi Lazio, il centrocampista piace ai biancocelesti. Il Corriere di Roma ha fatto il punto su Frattesi Lazio, il centrocampista dell’ Inter che piace a Sarri. LA SITUAZIONE – «Sarri è pronto a offrirgli l’opportunità di tornare a Roma, dove è nato. Certo, per la Lazio, che lo ha cresciuto dai 7 ai 14 anni per poi vederlo passare alla Roma), Frattesi rappresenta al tempo stesso una grande occasione, ma anche l’emblema dello spreco. Perderlo così giovane (così come il suo coetaneo Scamacca, ora all’Atalanta), evidenzia un certo problema relativo al settore giovanile. Per (ri)prenderlo, ora, i biancocelesti dovranno probabilmente sacrificare Rovella: o vendendolo (ha una clausola di rescissione da 50 milioni, l’Inter potrebbe essere interessata nel caso in cui partisse Calhanoglu) oppure scambiandolo proprio con Frattesi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Lazio, Sarri insiste: il piano per strappare il centrocampista all’Inter

