Un'ombra oscura si staglia sulla polizia francese, quando l'ingiustizia e il tradimento si consumano tra le divise che dovrebbero proteggere. La tragica vicenda di Manon, vittima di abuso da parte di un ufficiale, rivela i lati più oscuri delle istituzioni. Quando il carnefice indossa la divisa, la fiducia si sgretola, lasciando spazio a domande inquietanti: come è possibile che chi dovrebbe tutelarci si trasformi in persecutore?

È la storia di Manon (nome di fantasia), 28 anni, che nell’agosto del 2017 era andata in un commissionato di Tolosa per denunciare il marito violento ed è stata aggredita sessualmente dal poliziotto che avrebbe dovuto limitarsi a registrare la sua denuncia. Lui ha cominciato a toccarle il seno e, quando lei ha tentato di fuggire, le ha afferrato la testa costringendola a fare sesso orale. Il poliziotto oggi è in attesa di processo, denunciato da cinque donne. È anche la storia di Joanna, 22 anni che a febbraio, era andata in un commissariato di Parigi per denunciare lo stupro subito la mattina stessa: il giorno dopo l’agente del commissariato parigino si è fotografato nudo e le ha inviato la foto sul cellulare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francia, inchiesta di Liberation e Disclose su MeTooPolice: quando il carnefice è l’uomo in divisa che ti deve proteggere

