Francesco Acerbi reagisce a un tifoso del PSG | Ti sfondo di botte e il video diventa subito virale

Il mondo del calcio è spesso teatro di incontri emozionanti e scontri accesissimi, ma questa volta la vicenda tra Francesco Acerbi e un tifoso del PSG ha fatto il giro del web. La rivalità tra interisti e parigini si fa sentire anche fuori dal campo, trasformando un’accesa discussione in un video virale che sta facendo discutere. Scopriamo come un semplice scambio verbale può accendersi fino a diventare un caso mediatico.

La finale di Champions League persa per 5-0 contro il Paris Saint-Germain ancora pesa per il difensore dell’Inter, Francesco Acerbi, attualmente impegnato con la squadra nel Mondiale per club negli Stati Uniti. Il giocatore è stato protagonista di un acceso scontro verbale con un tifoso della squadra francese. Acerbi si sarebbe infastidito per alcune prese in giro, arrivando a minacciare il fan con parole pesanti: “ Non mi prendere per il c*** che ti sfondo di botte “. La scena è stata ripresa da alcuni presenti e ha già suscitato forti reazioni sui social, diventando virale in breve tempo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Footballersirl (@footballersirl) Il tifoso lo ha provocato urlandogli “Acerbi?Barcola” in riferimento al duello in campo di quella sera (perso totalmente dal nerazzurro). 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Francesco Acerbi reagisce a un tifoso del PSG: “Ti sfondo di botte” (e il video diventa subito virale)

