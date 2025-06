Francesca Pascale svela i dettagli della prima notte con Silvio Berlusconi in un'intervista emozionante, rivelando momenti di intimità e spontaneità che hanno segnato l'inizio di un legame speciale. Tra sguardi, parole e gesti sinceri, emerge una narrazione autentica di un amore nascente. Ma cosa ha davvero detto Francesca quella sera? Continua a leggere per scoprire il racconto completo di quei momenti indimenticabili.

Francesca Pascale racconta in un'intervista la prima notte d'amore con Silvio Berlusconi ad Arcore. Fu lei a baciarlo per primo mentre guardavano insieme la televisione: "Gli dissi 'ti desidero'. Lui mi guardò perplesso, ma non mi lasciai incantare". 🔗 Leggi su Fanpage.it