Francesca Fagnani confermata nei palinsesti Rai | ecco dove la rivedremo

Dopo la pausa estiva, Francesca Fagnani si prepara a conquistare di nuovo il pubblico italiano con un ritorno esplosivo sui palinsesti Rai. La giornalista, confermata con un contratto biennale, si appresta a ridare vita al suo format più graffiante, affermandosi come protagonista indiscussa dell’autunno televisivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli del suo entusiasmante ritorno in tv e le novità che ci riserva.

Programmi Tv. Dopo lo stop estivo, Francesca Fagnani è pronta a tornare sul piccolo schermo. Con un contratto biennale appena firmato con la Rai, la giornalista si conferma tra le protagoniste più forti del palinsesto autunnale. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul ritorno del format più graffiante della tv italiana. Francesca Fagnani torna su Rai 2 con "Belve": quando riparte il programma. Belve, il format di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani, tornerà in prima serata su Rai 2 il prossimo autunno.