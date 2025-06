Frana di Boccassuolo dalla Regione altri 200mila euro al Comune di Palagano per interventi sulla viabilità

La frana di Boccassuolo ha messo in evidenza la vulnerabilità della viabilità locale, ma grazie a un nuovo stanziamento di 200mila euro dalla Regione, il Comune di Palagano potrà intervenire rapidamente per ripristinare e rafforzare le infrastrutture danneggiate, garantendo sicurezza e mobilità agli abitanti. Questo investimento rappresenta un passo importante nella tutela del territorio e nel rafforzamento della resilienza delle comunità montane.

Altri 200mila euro per intervenire sui danni alla viabilità causati dalla frana di Boccassuolo, nel comune di Palagano, sull’Appennino modenese. Si tratta di risorse stanziate dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile e assegnate al comune di Palagano come. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Frana di Boccassuolo, dalla Regione altri 200mila euro al Comune di Palagano per interventi sulla viabilità

