Frah Quintale in giro in bici con i fan sfida il caldo torrido per presentare Lampo – IL VIDEO

Nonostante le temperature roventi di Milano, Frah Quintale ha sfidato il caldo per un emozionante giro in bici con i suoi fan, culminato nella presentazione del nuovo brano “Lampo”. Un evento speciale che ha unito musica e passione, portando i partecipanti in un percorso tra strade illuminate dall’estate e dal ritmo coinvolgente dell’artista. La storia di “Lampo” prende vita tra le pedalate e le emozioni condivise, rendendo questa giornata indimenticabile.

Nonostante il caldo torrido milanese, ieri giovedì 19 giugno Frah Quintale ha pensato di organizzare una biciclettata con i fan per le strade di Milano. Partenza alle ore 19 da piazza Gae Aulenti e arrivo al LOM Dopolavoro. L’occasione è stata la presentazione del nuovo brano “Lampo”. “È la storia di un miserabile, perso nei suoi giorni, – ha detto il cantautore – che in una notte d’estate incontra una figura magica. Qualcosa in lei lo cattura all’istante, spingendolo a inseguirla ovunque, incondizionatamente. Si convince che sia l’unico sollievo possibile in un mondo che non riconosce più”. Al via in primavera 2026 il suo primo tour nei palasport. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Frah Quintale in giro in bici con i fan sfida il caldo torrido per presentare “Lampo” – IL VIDEO

In questa notizia si parla di: frah - quintale - caldo - torrido

Frah Quintale, ad aprile 2026 il tour ‘Palazzetti’26’ - Frah Quintale lancia il suo attesissimo tour 'Palazzetti 26', che toccherà le principali città italiane nella primavera del 2026.

Luchè a Cosenza: tripudio di giovanissimi e smartphone al cielo; Maneskin e Iggy Pop, insieme per I Wanna Be Your Slave; MAKAI di MV Killa: la hit che non ti aspetti.

Frah Quintale, esce il 20 giugno il nuovo singolo “Lampo” - Frah Quintale annuncia la pubblicazione, il 20 giugno, del nuovo singolo "Lampo". Si legge su spettakolo.it

Coez e Frah Quintale raccontano il loro album insieme: “Siamo amici da 12 anni” - Coez e Frah Quintale uniscono le loro voci e le loro penne per Lovebars, il disco pubblicato l’8 settembre con 12 inediti dei due cantautori. Lo riporta deejay.it