Fotovoltaico | seconda istanza | Inaccettabile

L’onda di opposizione al progetto fotovoltaico si fa sentire forte e chiara. Dopo aver già combattuto contro la realizzazione di un impianto da oltre 40 MW in un’area di 100 mila metri quadri a San Fiorano, arriva una richiesta per un secondo impianto da 2 MW, giudicata “inaccettabile” dal sindaco Ghidelli. La lotta tra sviluppo energetico e tutela del territorio si intensifica: ecco cosa c’è in gioco.

Durante l’iter seguito da una società per realizzare un impianto fotovoltaico da oltre 40Mw in un’area di 100mila metri quadri contigua al centro abitato di San Fiorano, arriva una richiesta per costruire un secondo impianto da 2 Mw. "Inaccettabile" secondo il sindaco Mario Ghidelli (nella foto), già sulle barricate contro il primo progetto. Ghidelli e il sindaco di Corno Giovine, Gianpiero Tansini, i due Comuni interessati dal progetto di cui si discute da tempo, erano già stati a Roma a protestare con altri amministratori contro il proliferare delle richieste: "Ribadisco che siamo contro il fotovoltaico e l’eolico invasivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fotovoltaico: seconda istanza: "Inaccettabile"

In questa notizia si parla di: fotovoltaico - inaccettabile - seconda - istanza

Fotovoltaico: seconda istanza: Inaccettabile.

Fotovoltaico: seconda istanza: "Inaccettabile" - Durante l’iter seguito da una società per realizzare un impianto fotovoltaico da oltre 40Mw in un’area di 100mila ... Si legge su ilgiorno.it

Fotovoltaico: proroga termine per l'istanza al Gse - Altrimenti, puoi leggere e accettare singolarmente i diversi tipi di cookie qui in basso o consultare la nostra Cookie ... Segnala edilportale.com