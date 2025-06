Fossacesia l' area camper sul lungomare sud chiusa per sicurezza | l’amministrazione fa il punto

Fossacesia mette la sicurezza al primo posto: l’area camper sul lungomare sud, vicino al canale Fosso Mayer, è temporaneamente chiusa per garantire la tutela di tutti. L’amministrazione comunale si impegna a rispettare le normative vigenti in materia e a ripristinare presto questa importante zona di sosta. La sicurezza dei cittadini e dei visitatori rimane la priorità assoluta, e l’area sarà riaperta non appena le condizioni lo permetteranno.

L’amministrazione comunale di Fossacesia comunica che l’area camper situata sul lungomare sud resta temporaneamente chiusa per garantire la massima sicurezza idraulica e rispettare le nuove normative in materia. La zona in questione, adiacente al canale Fosso Mayer, è classificata a rischio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Fossacesia, l'area camper sul lungomare sud chiusa per sicurezza: l’amministrazione fa il punto

Pericolo inondazioni, chiusa l’area camper sul lungomare sud di Fossacesia - A causa delle recenti verifiche sulla sicurezza idraulica e delle nuove normative, l’area camper sul lungomare sud di Fossacesia è temporaneamente chiusa.

