Forum di San Pietroburgo Putin alza il tiro | L' Ucraina è nostra e annuncia nuove offensive

Il Forum di San Pietroburgo si trasforma in un palcoscenico di tensione e dichiarazioni forti: Putin alza il tiro sull’Ucraina, definendola parte integrante della Russia e annunciando nuove offensivi. In un discorso che mescola assertività e ambiguità, il leader russo sottolinea il legame tra i due popoli, lasciando intendere che la guerra potrebbe protrarsi ancora a lungo. La domanda è: quali saranno le conseguenze di questa strategia per la stabilità internazionale?

« I russi e gli ucraini sono un unico popolo, e in questo senso tutta l’Ucraina è nostra». È un Vladimir Putin particolarmente assertivo quello che si presenta alla platea del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Anche se all’affermazione shock fa seguire toni solo in parte più concilianti: la Russia, fa capire, continuerà a riconoscere l’indipendenza di Kiev ma a patto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Forum di San Pietroburgo, Putin alza il tiro: "L'Ucraina è nostra" e annuncia nuove offensive

