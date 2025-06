Fortitudo cambia il socio di maggioranza | più quote anche per Tedeschi Sabatini addio pieno di rabbia Effe nuovi equilibri | sale Gentilini Ufficiale Benvenuti torna Angori

La Fortitudo si prepara a una svolta decisiva, con cambi societari e strategie di mercato che scuotono le fondamenta della squadra. L’addio di Sabatini e l’ingresso di nuovi soci, tra cui i tedeschi, segnano un nuovo capitolo, mentre si rafforzano gli acquisti come Gentilini e il ritorno di Angori. Una settimana cruciale per il futuro biancoblu: la sfida ora è costruire un nuovo equilibrio vincente.

Mercato, ma anche importante novità societarie. E' una settimana importante in casa Fortitudo, iniziata lunedì con la presentazione del nuovo gm Flavio Portaluppi e proseguita tra possibili novità mercato e nuovi passi societari che andranno a cambiare quelli che sono gli equilibri attualmente in essere all'interno della compagine societaria della Sporting Fortitudo, la società controllante del Mondo Fortitudo. Dopo che l'attuale socio di maggioranza relativa, Davide Malaguti, ha deciso di non partecipare alla ricapitalizzazione, i soci avevano tempo 30 giorni per esercitare il diritto di prelazione, cosa che i soci Stefano Tedeschi e Matteo Gentilini hanno puntualmente fatto, dopo aver per altro sostenuto nelle scorse settimane con un contributo volontario, le spese vive del club.

Fortitudo pronta ad ufficializzare Lorenzo Benvenuti e Gianluca Della Rosa - Fortitudo annuncia Lorenzo Benvenuti e Gianluca Della Rosa, mentre Davide Malaguti discute il futuro della Sporting Fortitudo.

Fortitudo, a Malaguti la maggioranza relativa della società - Una variazione che, conti alla mano, nell'immediato, non sembra cambiare più di tanto gli attuali equilibri, ma che va vagliata in un'ottica di medio-