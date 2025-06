Fortitudo Bologna arriva anche Della Rosa | assicura punti assist regia e leadership

La Fortitudo Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, puntando su una rosa rinnovata e di talento. Con l’arrivo di giocatori chiave che garantiscono punti, assist, regia e leadership, l’Aquila si distingue come una squadra pronta a competere ai massimi livelli. Dopo aver rivoluzionato la formazione, la squadra si fa sempre più forte e competitiva, ready to soar high in questa nuova stagione.

Bologna, 20 giugno 2025 - Prende forma la nuova Fortitudo. Dopo aver congedato, di fatto, tutti i reduci della passata stagione - con l’eccezione di capitan Matteo Fantinelli - l’Aquila ha cominciato a mettere mano al nuovo team. E in una settimana sono arrivati tre annunci. Il primo quello di Flavio Portaluppi, il giemme, che aveva già lavorato con Attilio Caja, prima a Milano e poi a Cremona. Il secondo quello del lungo Lorenzo Benvenuti, da Cento. Il terzo, il più fresco, Gianluca Della Rosa. Stiamo parlando del ventottenne capitano di Pistoia. Della Rosa era già stato nel mirino della Fortitudo, ma l’appennino non era mai stato valicato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fortitudo Bologna, arriva anche Della Rosa: assicura punti, assist, regia e leadership

In questa notizia si parla di: fortitudo - bologna - arriva - rosa

Cantù supera Fortitudo Bologna 81-67 nei quarti di finale di basket - Cantù conquista la semifinale dopo una convincente vittoria contro Fortitudo Bologna, trionfando 81-67 nei quarti di finale di basket.

#DellaRosa #Fortitudo #Bologna Vai su X

LA EFFE SALUTA ARADORI Pietro Aradori lascia la Fortitudo Bologna dopo 6 anni. "Pietro non si è mai tirato indietro", scrive il club che lo saluta con un post. L'addio... https://www.pianetabasket.com/serie-a2/mercato-a2-fortitudo-bologna-e-pietro-aradori- Vai su Facebook

Fortitudo Bologna, arriva anche Della Rosa: assicura punti, assist, regia e leadership; UFFICIALE: Gianluca Della Rosa è un giocatore della Fortitudo!; Gianluca Della Rosa a un passo dalla firma con la Fortitudo Bologna.

UFFICIALE – Gianluca Della Rosa nuovo play della Fortitudo Bologna - Fortitudo Pallacanestro è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l'atleta Gianluca Della Rosa. Si legge su basketinside.com

A2 - Fortitudo Bologna pronta a pescare da Cantù? - Annunciate le firme di Sarto e Benvenuti, la Fortitudo Bologna si appresta a dare il benvenuto anche a Gianluca Della Rosa, che nelle scorse ore ha salutato ufficialmente ... Lo riporta pianetabasket.com