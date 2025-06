Forte dei Marmi Hermès si riaffaccia e si sussurra un’offerta

Forte dei Marmi si riconferma come crocevia di lusso e raffinatezza, attirando ancora una volta le grandi maison dell’haute couture. Hermès, protagonista di un passato breve ma intenso nel cuore del centro, torna a fare capolino tra i rumors immobiliari, sussurrando una possibile rinascita. La scena si infiamma: sarà questa l’occasione per rivedere il marchio simbolo dell’eleganza sbarcare nuovamente nella località? La risposta sembra ormai vicina, e le aspettative sono alte.

Forte dei Marmi (Lucca), 20 giugno 2025 – L’alta moda ha ancora un appetito vivace su Forte dei Marmi. Con maison di livello che non avrebbero rinunciato a aprire una propria boutique in centro. Torna prepotente il nome di Hermès, che nel 2023 ha visto naufragare le trattative per subentrare nell’immobile in viale Morin a due passi da piazza Marconi. Ma il gruppo starebbe ancora monitorando gli immobili ’interessanti’ dal punto di vista logistico e avrebbe avanzato una proposta ( i bene informati parlano di 28 milioni ) per acquistare un edificio di proprietà di un istituto bancario, così da progettare un monomarca multipiano in una posizione invidiabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it