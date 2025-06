Formazioni Ufficiali Flamengo Chelsea le scelte per il match Mondiale per Club

Stasera alle 20:00 si accendono i motori con la prima giornata del Mondiale per Club, un duello imperdibile tra Flamengo e Chelsea. I due allenatori hanno svelato le formazioni ufficiali, pronti a mettere in campo le loro strategie pi√Ļ affilate. Chi trionfer√† in questa sfida di prestigio? Scopriamo insieme le scelte tattiche che potrebbero fare la differenza e decidere il destino di questa emozionante partita.

Formazioni ufficiali Flamengo Chelsea, le scelte degli allenatori per il match valido per il Mondiale per Club. I dettagli Alle 20:00 la sfida valida per la¬†prima giornata del¬†Mondiale per Club Flamengo Chelsea. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. FLAMENGO¬†(4-2-3-1): Rossi; Danilo, Ayrton Lucas, Leo Pereira, Wesley; Pulgar, Jorginho; Luiz Araujo, Gerson, De . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Formazioni Ufficiali Flamengo Chelsea, le scelte per il match Mondiale per Club

