Forlì ci prova anche con Zampini e Penna In pole Mollura sotto canestro idea Serpilli

Forlì si prepara a rinforzarsi ancora, con una strategia ambiziosa che vede coinvolti Zampini, Penna, Mollura e l’idea di affidarsi a un serpilli sotto canestro. Dopo aver ingaggiato Kadeem Allen, la rosa dell’Unieuro si compone già di sei talenti: Tavernelli, Parravicini, Harper, Gaspardo e Del Chiaro. Ora, con tre o quattro innesti ancora da definire, il mercato è aperto: il futuro dei biancoazzurri promette grandi sorprese e nuove sfide da affrontare.

Con l’ingaggio di Kadeem Allen, al momento sono già sei i giocatori sotto contratto per l’ Unieuro versione 25-26: oltre al neo arrivato, ci sono infatti il play Riccardo Tavernelli, la guardia Matteo Parravicini, il tuttofare Demonte Harper, l’ala Raphael Gaspardo e il centro Angelo Del Chiaro. Stando così le cose, per chiudere il roster mancano tre-quattro giocatori con la variabile di Tommaso Pinza, che ha fatto bene alla Virtus Imola in B e potrebbe essere il decimo. Va detto, comunque, che la società potrebbe esercitare delle opzioni per uscire da alcuni contratti. Al momento le tessere mancanti alla squadra di coach Antimo Martino sono un centro capace di alternarsi con Del Chiaro, un’ala forte da affiancare a Gaspardo e un’ala piccola tiratrice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Forlì ci prova anche con Zampini e Penna. In pole Mollura, sotto canestro idea Serpilli

In questa notizia si parla di: sotto - forlì - prova - zampini

Il futuro dell'aeroporto, la Uil: "Forlì esempio virtuoso di rilancio. Ma il progetto 'Go to fly' sotto le aspettative" - L'aeroporto Ridolfi di Forlì rappresenta un esempio virtuoso di rilancio, ma il progetto "Go to Fly" non ha ancora raggiunto le aspettative.

Forlì ci prova anche con Zampini e Penna. In pole Mollura, sotto canestro idea Serpilli; Forlì ha la meglio per 83-73, la Sebastiani cade alla Unieuro Arena. Cronaca e tabellino del match.; A2 - Trieste in finale: Forlì insegue e perde anche Gara 3, è 3-0.