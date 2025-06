Fordo i dubbi degli 007 Usa sull?attacco | Servono armi nucleari la bomba bunker buster potrebbe non distruggerlo Gli scenari

Donald Trump, consapevole di questo clima di tensione e delle resistenze interne, valuta attentamente ogni mossa, compresi gli scenari più complessi come l’uso di armi nucleari o bombe bunker buster. Con i dubbi degli esperti e le incognite sul campo, la questione si anima di strategie delicate: è davvero questa la strada per garantire sicurezza o rischiamo di aprire una nuova lunga crisi?

Donald Trump sta controllando da giorni i sondaggi: sa che sia il suo elettorato sia, più in generale, i cittadini americani, non vogliono entrare in una nuova guerra in Medio Oriente.

