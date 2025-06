ford puma gen e il crossover si reinventa design e piacere di guida con la scossa

La nuova Ford Puma Gen E rivoluziona il segmento dei crossover con un design rinnovato e un piacere di guida senza compromessi, ora elettrico e più sostenibile. La versione a trazione anteriore, lunga 4,21 metri, si arricchisce di funzionalità innovative, tra cui un gancio di traino capace di supportare fino a 750 kg. Un passo deciso verso un futuro più verde, che conferma l'impegno dell'Ovale Blu per la decarbonizzazione e il rispetto dell'ambiente.

Parafrasando i Pooh, “la Puma diventa elettrica”. Nel successo “Chi fermerà la musica” si trattava dell’aria, che diventerà semmai più respirabile anche grazie alle scelte dell’ Ovale Blu che ha confermato il proprio impegno per la decarbonizzazione. La Puma Gen-E a trazione anteriore amplia la gamma del crossover da 4,21 metri di lunghezza (dieci centimetri in più con il gancio di traino: la massa rimorchiabile arriva a 750 kg) presentato nel 2019 ad alimentazione convenzionale e commercializzato finora in Italia in oltre 150.000 esemplari dal 2020 in poi. “Puma è una storia di successo, amata per il suo design sportivo e il piacere di guida che si combinano con una praticità e una capacità del bagagliaio ai vertici della categoria – spiega Fabrizio Faltoni, amministratore delegato di Ford Italia – e con la Gen-E l’esperienza di guida si fa ancora più divertente, lo spazio all’interno aumenta: un’auto potente ed efficiente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it