ford capri il fascino del passato in versione ev con performance e autonomia da record

La Ford Capri, iconica regina degli anni '70, torna in versione elettrica, unendo il suo fascino senza tempo a performance da record e autonomia sorprendenti. Questo modello, ispirato all’americana Mustang e arricchito di tecnologia moderna, promette di riportare il sogno delle strade europee nel futuro più verde. La sua presenza imponente e il design elegante rendono questa novità un vero e proprio tributo alla dolce vita italiana, pronta a conquistare driver di ogni generazione. È il momento di riscoprire l’arte di guidare con stile e sostenibilità .

Il ritorno della Ford Capri è a zero emissioni. Il modello europeo ispirato all’americana Mustang, lanciato nel 1969 e protagonista anche nel motorsport grazie ai successi nel Vecchio Continente della variante RS26000, rinasce per far sognare gli automobilisti anche in modalità elettrica. Nella riedizione della dolce vita – anche nel nome c’è il fascino italiano – è lunga 4,63 metri, ha un passo di 2,77 e cinque posti. “Riportare sul mercato un mito come la Ford Capri non è cosa da poco – sottolinea Jon Williams, general manager di Ford Blue e Model E della filiale europea della casa di Dearborn – Siamo emozionati all’idea che la nuova generazione elettrica porterà una storia europea di passione nel mondo degli EV, coinvolgendo una nuova generazione con lo spirito con un’auto leggendaria”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it