Football On The Lake, aperte le prevendite.

Preparati a vivere un’estate unica: dal 23 al 27 luglio, il Lago di Como si trasforma nell’incantevole palcoscenico di Football On The Lake. Un festival che unisce il calcio di livello internazionale, musica coinvolgente, gastronomia di qualità e momenti da ricordare. Le prevendite sono aperte, non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza. Ti aspettiamo per rendere questa estate indimenticabile!

Quest'estate il calcio si trasforma nella cornice più bella del mondo. Dal 23 al 27 luglio, il Lago di Como ospiterà l'edizione inaugurale di Football On The Lake, un festival di cinque giorni che celebra il calcio di livello mondiale, la musica, il cibo e le esperienze indimenticabili, il tutto.

Football on the Lake, cinque giorni di calcio mondiale al Sinigaglia - immerso nella splendida cornice del Sinigaglia. Un'occasione unica per vivere il calcio come mai prima d’ora, tra partite emozionanti, artisti di fama internazionale e sapori autentici, in un’atmosfera magica che unisce sport e relax.

