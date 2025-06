Food Giampaolo Brienza Vicepresidente SS Avvocatura | Su equo compenso fare squadra e parlare un’unica voce

In un settore in continua evoluzione, la collaborazione tra avvocati e tecnologi alimentari diventa essenziale per affrontare le novità legislative e garantire un'equa remunerazione. Giampaolo Brienza, vicepresidente dell’SS Avvocatura, sottolinea l’importanza di fare squadra e parlare con un’unica voce. Unendo le forze, possiamo costruire un futuro più giusto e sostenibile per tutti i professionisti coinvolti.

“In sinergia con il Consiglio Nazionale Forense e con l'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari, abbiamo voluto organizzare questo incontro formativo perché riteniamo che sia di grande importanza. La collaborazione tra professionisti, in questo momento, è fondamentale in quanto ci sono delle novit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Food, Giampaolo Brienza, (Vicepresidente S.S. Avvocatura): “Su equo compenso fare squadra e parlare un’unica voce”

