Fondo pensione Espero su Istanze online si può esprimere la volontà di non adesione GUIDA Ministero

Se sei iscritto al Fondo pensione Espero e desideri esercitare il diritto di non adesione, ora puoi farlo facilmente attraverso le Istanze online di Polis. Il Ministero ha recentemente aggiornato le procedure con due note ufficiali, semplificando il processo e garantendo maggiore chiarezza. Scopri come esprimere la tua volontà e gestire al meglio il tuo percorso previdenziale, perché la tua libertà di scelta è fondamentale.

Su Polis Istanze online è disponibile l'istanza per esprimere la volontĂ di non adesione al Fondo pensione Espero. Il Ministero ha emanato nei giorni scorsi due note: la prima l'11 giugno in cui si spiega cos'è il fondo derivante dall'Accordo del 16 novembre 2023, la seconda con la quale ha comunicato l'apertura delle funzioni SIDI. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

