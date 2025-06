Folorunsho a Napoli solo di passaggio | Fiorentina o Torino nel suo futuro Tmw

Michael Folorunsho, talento romano di 27 anni, sembra destinato a una svolta nel suo percorso professionale. Dopo un prestito alla Fiorentina e un ritorno al Napoli, il suo futuro può riscriversi tra Fiorentina o Torino. Le prossime ore saranno decisive: chi sarà il suo prossimo club? In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato, ma ora la domanda è: chi viene e chi va?

Chi viene e chi va. In casa Napoli si continua a lavorare sul mercato in entrata ma anche su quello in uscita. Oltre a Victor Osimhen, uno dei calciatori che sicuramente lascerà il club azzurro è Michael Folorunsho. Il 27enne centrocampista romano non rientra nei piani di Antonio Conte. Ha trascorso la seconda parte della passata stagione in prestito alla Fiorentina, poi è tornato alla base perché la dirigenza Viola ha deciso di non riscattarlo. Quale futuro per lui? Stando a Tuttomercatoweb.com, il possibile approdo di Stefano Pioli sulla panchina della compagine toscana potrebbe portare ad un ritorno di fiamma.