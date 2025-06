Follow Me la prevenzione si sorseggia | Treviglio punta sui giovani

Follow Me, il progetto di Treviglio che punta sui giovani, è un’iniziativa innovativa per promuovere il benessere psicologico e sociale tra i ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni. Finanziato da Fondazione Cariplo, questo programma unisce enti, scuole e professionisti per contrastare i disagi emergenti come ansia e autolesionismo. Perché il supporto precoce fa la differenza: insieme, possiamo creare un futuro più sereno per i nostri giovani.

Treviglio. “Follow Me”, tradotto, “Seguimi”, è il progetto nato per offrire supporto psicologico e sociale ai ragazzi e alle ragazze tra i 12 e i 18 anni del territorio di Treviglio. Un’iniziativa finanziata da Fondazione Cariplo nell’ambito del bando Attenta-Mente 2023, che mette in rete enti, scuole, operatori sociali e sanitari per contrastare disagi sempre più diffusi tra gli adolescenti, come ansia, fobie sociali, comportamenti autolesivi, agitazione, difficoltà emotive e consumo di sostanze. Promosso da Cooperativa Ruah, Fondazione Mons. Portaluppi, Cooperativa Agape, Associazione Atena Ets, Azienda consortile Risorsa Sociale Gera d’Adda, Asst Bergamo Ovest, Comune di Treviglio, Comunità pastorale di Treviglio e diversi istituti scolastici superiori tra cui Zenale, Oberdan, Scuola per l’agroalimentare di Castel Cerreto e Abf, il progetto punta su un modello di prevenzione precoce: “Intervenire prima che i disagi si aggravino è fondamentale – spiega Emanuele Bellani di Agape -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Follow Me”, la prevenzione si sorseggia: Treviglio punta sui giovani

