Fogne pubbliche lavori entro luglio

Entro luglio, grandi progressi nelle opere di sicurezza e riqualificazione delle fognature pubbliche: dopo l’aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza dei ponti sul Rio Granarolo e della rete idraulica di Bulgarnò, si prosegue con l’assegnazione dei lavori a Coir, garantendo un miglioramento sostanziale alla tutela ambientale e alla qualità della vita dei cittadini. La strada verso una rete fognaria più sicura e efficiente è ormai tracciata.

Il 9 giugno erano stati aggiudicati con procedura di gara, i lavori di messa in sicurezza idraulica e statica dei ponti sul Rio Granarolo e le opere di messa in sicurezza della rete idraulica della frazione di Bulgarnò. Ieri, in prosecuzione, la stazione unica appaltante dell’Unione dei Comuni Valle Savio ha aggiudicato l’appalto sui lavori di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento di reti e scarichi diretti di fognatura pubblica a Coir, Consorzio imprese romagnole di Cesena. Lavori entro luglio nelle zone di via Adda, San Rocco- Ippodromo e via Zuccherificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fogne pubbliche, lavori entro luglio

Fogne pubbliche, lavori entro luglio

