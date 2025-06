Foghy chiede solo amore | adozione urgente

Foghy chiede solo amore: un cucciolone dal cuore grande cerca una famiglia che possa donargli un'opportunità di vita. Nonostante il suo passato difficile e la sua lieve zoppa, Foghy è un cane dolce, affettuoso e pieno di energia, pronto a riempire di gioia ogni giorno. La sua storia merita di essere riscritta con tanta speranza e affetto: trova in lui un amico fedele e un compagno speciale per sempre.

Non ha nemmeno un anno ma è già un “cucciolone”. Foghy è un cane mix border collie, che a seguito di un incidente e dopo un’operazione, è lievemente zoppo sulle gambe posteriori, problema che col tempo rientrerà. È molto bravo e affettuoso, ha un’elevata capacità di interazione e non ha alcun. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - “Foghy chiede solo amore”: adozione urgente

In questa notizia si parla di: foghy - chiede - amore - adozione

“Foghy chiede solo amore”: adozione urgente.

L’adozione? Una ribellione gentile - Lettera aperta di un padre adottivo di due dei tre figli avuti con la moglie Ilaria: «L’adozione è una dichiarazione di guerra alla logica dell’equilibrio: quella che vorrebbe ogni slancio del cuore p ... vita.it scrive

«L’adozione è un gesto d’amore» - L’adozione non è la fine ma l’inizio di una scelta e di un cammino non semplice sia per i genitori che per il bambino che ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it